/648735/بالأسماء--مصرع-وإصابة-4-أشخاص-في-انقلاب-سيارة-نصف-نقل-بطريق-أسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في إصابات مختلفة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على أحد الطرق بجنوب شرق محافظة أسوان، كانت في طريقها إلى مقام وضريح «أبو الحسن الشاذلي»، بمحافظة البحر الأحمر.

ورود إخطار بانقلاب سيارة جنوب شرق أسوان

ترجع تفاصيل عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، بقيادة الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت متجهة إلى مقام الشيخ أبو الحسن الشاذلي في محافظة البحر الأحمر، على طريق «العلاقي - أبو الحسن الشاذلي»، جنوب شرق محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع الواقعة.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في أسوان

وأتضح انه نتيجة للحادث، لقي شخص مصرعه يُدعى «شعبان م.»، 30 سنة، وإصابة 3 آخرين هم: «عرفة ع. ع.»، 29 سنة، مصاباً بكسر في الساق اليسرى، وجرح بذات القدم، و«هشام ش. س.»، 30 سنة، مصاباً بخلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة، وشخص آخر، لم يستدل على بياناته، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، والتى أمرت بانتداب لجنة من المرور لكتابة تقرير حول الواقعة.

إصابة 8 بينهم رضيعة في تصادم بأسيوط

وفي حادث آخر، أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، بينهم رضيعة، في حادث تصادم وقع بين مركبتي «توكتوك»، أمام كوبري السحارة، بدائرة مركز البداري، في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستسفيات أسيوط الجامعي والبداري المركزي، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.