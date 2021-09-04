/648738/المخرجة-هبة-غندور-تكشف-تفاصيل-تعاونها-الثاني-مع-المطرب-إسلام-غالي

يستعد المطرب إسلام غالي لطرح أغنيته الجديدة «إحساسنا نعمة» قريبًا، على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرجة هبة غندور عبر «يوتيوب» وقناة «فري ميوزك» حصريًا، وذلك الكليب يكون الجزء الثاني واستكمالًا لقصة كليب «ودعتك بس» الذي شهد ثمرة تعاونهما الأول الناجح.

دوت الخليج يكشف تعاون هبة غندور مع إسلام غالي

واستطاعت هبة الغندور تسليط الضوء على العلاقات العاطفية المؤذية للطرفين وتجسيدها في كليب «ودعتك بس»، ليأتي كليب «إحساسنا نعمة» ويستكمل الأطراف المنسوجة من الكليب الأول ويكشف لنا عن تفاصيل العلاقة والأسباب التي جعلت من الطرفين يصلان لمرحلة النهاية، والحلول التي يمكن للطرفين التوصل لها إذا كان الحب صادقًا.

وأغنية «إحساسنا نعمة» من كلمات نادر عبد الله وألحان نادر نور وتوزيع أحمد عبد السلام والفيديو كليب من إخراج هبة غندور ومدير التصوير مينا نبيل ومهندس الديكور أحمد عبد السلام.

هبة غندور تعرب عن سعادته بالعمل مع إسلام غالي

وأعربت المخرجة هبة غندور عن سعادتها بالعمل مع إسلام غالي مرة أخرى، مشيرةً إلى أن التعامل مع إسلام ممتع وبه يُسر لأنه يمتلك موهبة التمثيل التي تذلل لها العديد من المهام المطلوبة في القصة التي ترسمها للكليب، ولم يقتصر التعامل معه كمخرجة فقط، بل أيضًا شركتها «???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????» هي المنتج المنفذ للكليب.

وأكدت هبة على أن كواليس تصوير الكليب الثاني كانت ممتعة وفريق التصوير كان يعكف بكل ما أتت له من قوة لتنفيذ الكليب بالشكل اللائق، كما أن التعاون الأول مع إسلام غالي أثمر عن نجاح كبير شهدوه خلال الفترة الماضية حيث اقتربت مشاهدات كليب «ودعتك بس» من الثلاثة ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ منتصف شهر مارس الماضي، وكانت من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

أخر أعمال هبة غندور

ويعد كليب «تاريخ رجال» هو آخر أعمال هبة غندور الإخراجية الذي أهدته لرجال وأبطال الشرطة المصرية منذ ما يقرب من شهرين، مجسدةً تاريخ الشرطة وإنجازاتهم في 4 دقائق فقط، والأغنية كانت من أداء مجموعة من الضباط، وكلمات محمد وديع وألحان إلهامي دهيمة وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمه، ومنتج منفذ شركة «???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????»، وكليب أغنية «هايلة» للمطرب مسعد منير التي كانت من كلمات سامح فرج وألحان معتز أمين وتوزيع علاء الدين عزت.

بالإضافة إلى إنتاج شركة هبة غندور العديد من الأغاني المهداة لأرواح شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة منها أغنية وكليب «احنا مش بتوع حداد» التي طُرحت بالتزامن مع طرح الموسم الأول لمسلسل الاختيار، وأغنية «جيش مصر قادر»، وشعار الصاعقة المصرية «والله يا رجال».