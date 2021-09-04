أخرهم مع نزار الفارس..أزمات افتعلتها رانيا يوسف أثارت غضب الجماهير

/648740/أخرهم-مع-نزار-الفارسأزمات-افتعلتها-رانيا-يوسف-أثارت-غضب-الجماهير

تثير الفنان رانيا يوسف الجدل حولها بشكل مستمر بداية من إطلالتها الجريئة وصولا إلى تصريحات قلبت السوشيال ميديا وهددتها بالغرامات والسجن، واتهمها الجمهور بسببها بجريمة الإزدراء بالدين الإسلامي، ويعرض دوت الخليج في خلال هذا التقرير بعض تلك الأزمات التي عرضت رانيا يوسف للهجوم.

رانيا يوسف والبطانة

بدأت أزمات رانيا يوسف تظهر إلى النور فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى عام 2018 عندما ظهرت على الريد كاربت بفستان بدون "بطانة" وتعرضت وقتها لانتقادات شديدة، ولكن ظهرت رانيا فى أكثر من لقاء وأكدت إنها لم تتأثر بأية تعليقات سلبية على الفساتين التى ارتدتها سابقًا فى المهرجانات السينمائية، أنها لم تر أية مشكلة فى أى فستان ارتدته مسبقا، كما وصفت المشاكل التى طالتها بسبب فساتينها بأنها "مشاكل حلوة ودمها خفيفة وشقية، ومش لازم كله يبقى غم غم، مفيش فرفشة"، مضيفه أنها أنها لا تستهدف الظهور وإثارة الجدل من خلال فساتينها.

رانيا يوسف تتصدر التريند بتصريحاتها عن فيروس كورونا

وتصدرت رانيا يوسف التريند بسبب تصريحاتها، عن فيروس كورونا جدلا واسعا، حيث تحدثت رانيا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى أن الإنسان فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا، قائلة: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أى ظرف، البنى آدم اتخلق فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وبعد تصدرها التريند غردت رانيا يوسف عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا جماعة قصدى إننا قادرين نحارب أى حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كدة".

أزمة رانيا يوسف مع طليقها بسبب ابنتها

وتسبب ظهور ابنة رانيا يوسف الكبرى في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الماضي وهي مرتدية فستان البطانة الشهير، في أزمة كبيرة مع طليقها ووالد ابنتها المنتج محمد مختار، بعدما شن هجوماً كبيراً عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بأنها غير جديرة بأن ترعى ابنتيه، وأنه فوجئ بذلك الأمر وأصبحت رانيا يوسف حينها حديث الوسط الفني، خاصة بعد حديث لهما مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش حفل الختام والذي قالت فيه ابنتها ممازحة: "أنا لابسة الفستان اللي عمل قلبان".

أزمة رانيا يوسف أغنية بالبنط العريض

ولاقى الفيديو الذي نشرته رانيا على إنستجرام وهي ترقص على أنغام أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي بملابس جريئة، انتقادات كبيرة وهجوماً شديداً عليها بسبب جراة ملابسها وهو الأمر الذي تكرر بعد ظهورها على أحد الشواطئ في مجموعة صور تعمدت فيها غظهار الجزء الأكبر من ساقها حيث ظهرت مرتدية كاش مايو وهي جالسة على الأرض كاشفة عن ساقها كلها.

أزمة رانيا يوسف مع نزار الفارس

وانتهت أزمات الفنانة رانيا يوسف حتى الأن بأزمة لازالت تلاحقها للوقت الحالي،اذ نشرت رانيا على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتكلم فيه لإحدى القنوات العراقية قالت فيه ردا على سؤال المذيع حول تعمدها إظهار مفاتن جسدها حيث قالت: "هي مؤخرتي انا بس دا مؤخرات كل الفنانات بس يمكن انا مؤخرتي مميزة"، لتثير الجدل والهجوم ضدها بشكل كبير، كما ظهرت خلال البرنامج عندما سألها المذيع متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية ليوصح لها نزار إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فأجابت وأصرت على انه احنا المصريين مكناش محجبين وأن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينات.

وبعد جدال طويل بينهم أعلن نزار الفارس مقاضاة الفنان رانيا يوسف اذ أقام وكيله برفع دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما جاء بالدعوى، فضلا عن اتخاذها إجراء قانوني ضده تتهمه باقتطاع أجزاء من اللقاء.

وقررت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، اليوم السبت، بتهمة السب والقذف، إلى 2 اكتوبر المقبل فيما تنازلت رانيا يوسف عن اختصام قناة الرشيد العراقية.