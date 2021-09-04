محمد الجبالي لـ دوت الخليج: «الفار» ليس قرآن هو عنصر بشري

/648741/محمد-الجبالي-لـ-تحيا-مصر-الفار-ليس-قرآن-هو-عنصر-بشري

تحدث محمد الجبالي نائب رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك رئيس تحرير الموقع الرسمي للفارس الأبيض، ناقش ملفات ساخنة، عن حصد بطولة الدوري، والأزمة الاخيرة بين شيكابالا وأحمد مجاهد.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

واكد الجبالي:" الموسم الأول للفار هذا يحسب للحائزعلي البطل الحاصل علي بطولة الدوري لأنه الزمالك هو أول فريق يحصل علي الدوري "بالفار"، الموسم الي الماضي، كنت عامل تقريق عدد الأخطاء وعدد الحكام التي ادارة المواجهات، وعدد المباريات التي فاز فيها الأهلي والزمالك، ، عند خروج مسئول ويتحدث عن اخطاء التحكيم هذه عباراة عن مسكنات، الفار ليس قران هو عنصر بشري".

وتابع:" الفار محقق للعادلة بنسبة 60 أو 70%، جماهيرالزمالك سعيدة علشان اول فريق ياخد البطولة بالفار، تحقيق العدل بصورة اكبر بنسبة لاتزيد عن 100 %.

وأستكمل:" المسئول مسئولية والجمهور بياخد عنك خيط، السبب الأساسي بين مشاحنات الجماهيرهي المسئولين، وهذه كارثة، عندما اكون مسئول واخروج بعد مباراة وانتقد التحكيم فهذا شئ خاطاأ.

ووأصل:"دائما الاندية الجماهيرة عندما احد يتحدث عنها يجب ان يكون بالتنسيق مع إدارة النادي، فلذالك اعتبر 60 او 70% المسئولين".

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

قيمة المشاركة في الدوري موسم 2021 / 2022

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.