كنائس المنيا والسويس تعلن إجراءات جديدة بخصوص الموجة الرابعة لكورونا

جدة - نرمين السيد - حيث قرر الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، تخفيض نسبة الحضور للقداسات والاجتماعات إلى 50% وتخفيض وقت القداسات إلى ساعة ونصف، وإقامة احتفالات عيد النيروز على مدار الأسبوع لتقليل عدد الحضور. كما قرر الأنبا بموا أسقف السويس العودة إلى حجز القداسات مسبقا وإيقاف خدمات الافتقاد.



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