حماة الوطن: اللجنة المشتركة بين مصر وقبرص تؤكد وجود طفرة فى العلاقات

وأكد الحزب فى بيان له، أن العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة، والآخذة فى التنامى بين مصر وقبرص فى جميع المجالات، تعكس حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيد السياسى والعسكرى والتجارى والطاقة.
وأشار حزب حماة الوطن، إلى أن الاجتماع يؤكد على الإرادة المشتركة للبلدين على تعزيز التعاون وتطويره فى مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط وأواصر الصداقة التاريخية التى تشهد تعاونا مكثفا على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولى الذى تقوم كل من مصر وقبرص على أساسه بمواجهة التحديات التى تؤثر على كل منهما.
كما أكد الحزب أن مصر وقبرص يرتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، فمصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية قبرص واستقلالها وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز.
كما تتسم العلاقات السياسية والثقافية بين مصر وقبرص بالعمق وهو ما نتج عنه دوما علاقات قوية.
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