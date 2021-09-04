تسليم 5 وزارات فى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بعد فرشها

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن اليوم شهد أطول زيارة مدتها 8 ساعات لرئيس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التطرق لكل التفاصيل، وذلك بسبب بدء العد التنازلى على افتتاحها، وتم عرض الوضع التنفيذى بكل التحديات الموجودة، موضحا أن أكثر تحد هو "الوقت".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "مستمرون فى التشطيبات النهائية، وفى منتصف شهر أكتوبر سيتم الآنتهاء من أغلب الميادين داخل العاصمة الإدارية، وهناك 5 وزارات تسلمتها اللجنة المشكلة المسئولة عن تسلم الحى الحكومى، حيث استلمت الخمس وزارات جاهزة بالكامل، وهناك 38 مبنى من المقرر أن تتسلمها اللجنة خاصة بالوزارات تباعا بألفرش الكامل".

وقال: "قمنا بعمل جولة ميدانية وتفقدنا محطة الحافلات، ومن المقرر أن تضم أرضا دورين تحت الأرض وفوق الأرض، وستضم من 700 إلى 800 حافلة، ومن 2000 إلى 2100 سيارة، بالإضافة إلى الخدمات التى سيتم توفيرها للمركبات، بالإضافة إلى مول تجارى ومسجد، وهى مقامة على حوإلى 100 فدان".