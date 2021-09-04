محمد الجبالي لـ دوت الخليج: فرحة الزمالك بالدوري كانت استنائية بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها

/648742/محمد-الجبالي-لـ-تحيا-مصر-فرحة-الزمالك-بالدوري-كانت-استنائية-بسبب-الظروف-الصعبة-التي-تعرض-لها

تحدث محمد الجبالي نائب رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك رئيس تحرير الموقع الرسمي للنادي في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج أدارها الزميل محمود فايد، عن تفاصيل فوز الزمالك بالدوري والأمور الصعبة التي تعرض لها الفريق من صعوبات وضغوطات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الجبالي في حديثه:" الزمالك بعد اخذ الدوري من حقه يفرح، ولكن الفرحة كانت استثنائية لظروف كثيرة مر بها النادي قبل واثناء وبعد البطولة، حيث أن الدوري لنادي الزمالك كان استثنائي بكل المقايييس".

وبالحديث عن لغة الارقام بالنسبة للفريق، قال محمد الجبالي:" الجانب الاداري في الزمالك مر عليه 3 مجالس، واثنين مدربين وهم باتشيكو وكارتيرون، فضلا عن الاستغناء عن الكثير من اللاعيبة، وعلى الرغم من ذلك خرج الناي بارقام استثنائية.

واضاف أن الزمالك خرج من هذا الموسم بأقوى خط دفاع وثاني اقوى خط هجوم، حيث قام باحراز 61 هدف، ووصل للنقضة 80 وخرج في المقدمة بخصوص الكرات العرضية، وأشرف بن شرقي كان 3 هداف للدوري.

وتابع:" الزمالك من حقه يفرح وليس على أحد أن يحتكر الفرحة لنفسه".