محمد الجبالي لـ دوت الخليج: الأهلي ماكنش عنده شجاعة تهنئة الزمالك بالدوري زى ما الزمالك عمل في بطولة افريقيا

/648744/محمد-الجبالي-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-ماكنش-عنده-شجاعة-تهنئة-الزمالك-بالدوري-زى-ما-الزمالك-عمل-في-بطولة-افريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال الجبالي:” علينا كمسئولين أن نرسخ مفهوم عدم التعصب،إحنا بقينا نتعامل مع شخص مجرد ماسك تليفون مش بنتعامل معاه علي ارض الواقع، مشيراً إلي أن تطبيق القانون والمسئولية الاكبر في نبذ التعصب الرياضي تقع علي المسئولين في الاندية.

وتابع : انا كمسئول عليا إني أشرح للجمهور المعني الحقيقي للتشجيع الرياضي ، مؤكداً إننا هنطبق دا لما كله يحس بالخطر من الاندية والاتحاد زى ازمة شيكابلا ، لو المسئول مش قادر يوصل المعلومة للجمهور ، يبقي مش هيعرف يدير ، الجمهور في النهاية متلقي وانت الي بتوصله المعلومة.

وتحدث عن عدم تهنئة الاهلي للزمالك بالدوري من ناحية تاثيرها علي الجمهورقال:” الزمالك كان اصدر تهنئة للاهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليغرس الروح الرياضية”.

وتابع :حسين لبيب تلقي تهنئة بعد الفوز بالدوري من كل الاندية الا النادي الاهلي، و التهنئة موجوده في كل الدول باعتبارها تقرب الشعوب ، وهناك من يرى انها منافسة وماينفعش اهنئ خوفاً من الجماهير.

وأردف : لما رانيا علواني هنئت تعرضت لهجوم شرس ، فهل هتقتنع بالمبادئ و ان الرياضة مكسب وخسارة ولا هتخاف من الجمهور ، ودا بيختلف من نادي لاخر ، الزمالك لما هنئ الاهلي بافريقيا اثبت انه يقبل التحدى.