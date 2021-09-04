/648745/محمد-الجبالي-لجماهير-الأهلي-ليه-التناقض-في-أنك-تخسر-بطولة-تقول-عندنا-منها-كتير

تحدث محمد الجبالي نائب رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك رئيس تحرير الموقع الرسمي للنادي في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج أدارها الزميل محمود فايد، عن تفاصيل فوز الزمالك بالدوري والأمور الصعبة التي تعرض لها الفريق من صعوبات وضغوطات، وتفاصيل الأزمة التي دارت بين شيكابالا ورئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال محمد الجبالي أن كل المقدمات كانت تشير إلى ان هناك صعوبة في حصول نادي الزمالك على على بطولة الدوري وذلك لكثرة الازمات ورحيل اللاعيبة ، حيث أن الظروف المحيطة صدرت للبعض صورة ان الزمالك لن يحصل على البطولة، لذلك الفرحة كانت طاغية للزمالك، وعلى العكس الحزن للاخرين كان كبير.

وتابع محمد الجبالي:" ظروف الزمالك لو حدثت مع أي فريق أخر كان سيكون وضعه مختلف.

ونوه الجبالي إلى ان هناك ثقافة انكار الواقع لدى الجماهير المتعصبة، فلا يوجد متعة في ان فريق واحد يستمر في اخذ البطولات ،حيث أن الرياضة فوز وتعادل وخسارة، وبالتالي عندما تحتكر الفوز على فريق واحد فهذا يؤكد ان هناك خلل في التفكير، كما ان متعة كرة القدم تكمن في المنافسة وليس في المكسب الدائم.

وأشار محمد الجبالي:" ليه التناقض في انك تكسب بطولة تقول عندنا منها كتير أو تتحجج بالحكام".