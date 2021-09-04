محمد الجبالي لـ دوت الخليج: تهنئة الزمالك للأهلي بأفريقيا كانت شجاعة وأثبتت مبدأ النادي في غرس الروح الرياضية

/648747/محمد-الجبالي-لـ-تحيا-مصر-تهنئة-الزمالك-للأهلي-بأفريقيا-كانت-شجاعة-وأثبتت-مبدأ-النادي-في-غرس-الروح-الرياضية

تحدث محمد الجبالي نائب رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك رئيس تحرير الموقع الرسمي للنادي في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج أدارها الزميل محمود فايد، عن تفاصيل فوز الزمالك بالدوري والأمور الصعبة التي تعرض لها الفريق من صعوبات وضغوطات، وتفاصيل الأزمة التي دارت بين شيكابالا ورئيس اتحاد الكرة الكابتن أحمد مجاهد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تهنئة الزمالك للأهلي ببطولة أفريقيا

وقال محمد الجبالي أن الزمالك اصدر تهنئة للأهلي بعد الفوز بأفريقيا وكان موقف شجاع منه ليغرس في الجماهير الروح الرياضية، حيث أن حسين لبيب قال أنه تلقى تهنئات من قبل مجلس الادارة من الاهلي ماعدا رئيس النادي.

وتابع:" أن كان هناك مبررات بعدم التهنئة حيث تردد القول ان هذه البطولة محلية وبالتالي التهنئة قد تعرض صاحبها لهجوم شرس.

ونوه محمد الجبالي" ادارة الزمالك هنأت الأهلي بشكل واضح على الرغم من تعرضها للهجوم، ولكن على الجانب الأخر لم يصدر تهنئة رسمية من النادي المنافس".

وتطرق محمد الجبالي في حديثه إلى المشاكل التي دارت بين شيكابلا واللكابتن احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة حيث أكد أن سوء التنظيم وا حدث من عشوائية في هذا اليوم سقطة في تاريخ اتحاد الكرة.