محمد الجبالي يكشف لـ دوت الخليج: كواليس أزمة فرجاني ساسي وحمدي النقاز مع الزمالك

/648748/محمد-الجبالي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-كواليس-أزمة-فرجاني-ساسي-وحمدي-النقاز-مع-الزمالك

تحدث محمد الجبالي نائب رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك ورئيس تحرير الموقع الرسمي للفارس الأبيض، عن عدد من الملفات الساخنة، بعد حصد بطولة الدوري في عهد اللجنة الحالية .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال الجبالي:” الزمالك حقق انجاز مع اللجنة الحالية في كافة الألعاب الشعبية، ودا ماتحققش من 20 سنة، خد دورى كورة يد وبطولة افريقيا، موضحا أن هذه الانجازات للمجلس الحالي”.

أزمة فرجاني ساسي

وتابع محمد الجبالي:”حاولت كل اللجان التجديد مع فرجانى ساسي، إلا أنه كان يريد الدحيل ثم اصبح بعدها متاح للتوقيع لاى نادى آخر”.

وأكد الجبالي:” ساسي من شهر يناير أصبح يحق له التوقيع لكنه لم يحترم نادي الزمالك، وقبل مايسافر ترك خطاب انه ماخدش مستحقاته وكان المفروض مسافر ينضم للمنتخب التونسي، وادارة الزمالك حاولت التجديد معاه في شهر 3 بس هو قال أنا مسافر ، وسافر فعلاً ومارجعش”.

وتابع الجبالي:” كان المفروض عقد ساسي ينتهي 28/8، بس هو خلي العقد ينتهي في وقت قبل كدا بفترة “.

ساسي ولجنة حسين لبيب

واستكمل الجبالي حديثه قائلا:” حسين لبيب لما مسك الزمالك لقي عقوبات علي ساسي ، ولغي العقوبات دى”.

وعن امكانية عودته لنادي الزمالك قال الجبالي:” ساسي مش هيرجع الزمالك، العلاقة بينه وبين الزمالك انتهت والزمالك بيبحث حالياً عن حقه المادى”.

وأكد:” كنت اتمنى ساسي يخرج من الباب الكبير لنادي الزمالك، خصوصاً إنه حقق إنجازات مع الزمالك وأصبح له رصيد عند الجمهور، لكنه خرج من الباب الضيق، ومع ذلك الزمالك لم يتأثر برحيله ، وواصل انتصاراته”.

حمدى النقاز وعودته للزمالك

تابع الجبالي:” كارتيرون وافق علي عودة النقاز، والنقاز واخد حكم مليون و 550 الف دولار، وقال مستعد اتنازل عن المبلغ وارجع الزمالك ، وهعمل مؤتمر واصالح جمهور الزمالك ،و هناك مفاوضات بين الزمالك والنقاز تكتمل غداً”.

وعن دخول بيراميدز في صفقة النقاز، واصل الجبالي حديثه:” النقاز جاى للزمالك وممكن دخول بيراميدز في الصفقة يكون شغل وكلاء لاعبين”.

صفقات الزمالك

وقال:” صفقات الزمالك ستكون في مستوى الزمالك مش هجيب حد عندى افضل منه، و حسين لبيب رئيس مجلس ادارة الزمالك في آخر تصريحاته أكد أن الزمالك علي وشك إتمام التعاقد مع عبدالله السعيد، والسعيد متمسك بالزمالك رغم المبلغ الكبير الي بياخده من بيراميدز” .

وأكد الجبالي:” النقاز سيحسم امره خلال ساعات والسعيد فيه مفاوضات جادة معاه ومع غيره من اللاعبين مع السعيد سواء من بيراميدز أو أندية أخري ، ودا إلي أكده حسين لبيب في تصريحاته الأخيرة بوجود مفاوضات رسمية بين الزمالك وبيراميدز فيما يخص عبدالله السعيد وغيره من اللاعبين .