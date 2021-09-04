محمد الجبالي لـ دوت الخليج: شيكابالا صاحب حق باعتراف أحمد مجاهد

/648749/محمد-الجبالي-لـ-تحيا-مصر-شيكابالا-صاحب-حق-باعتراف-أحمد-مجاهد

تحدث محمد الجبالي نائب رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك رئيس تحرير الموقع الرسمي للنادي في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج أدارها الزميل محمود فايد، عن تفاصيل فوز الزمالك بالدوري والأمور الصعبة التي تعرض لها الفريق من صعوبات وضغوطات، وتفاصيل الأزمة التي دارت بين شيكابالا ورئيس اتحاد الكرة الكابتن أحمد مجاهد.

تسليم درع الدوري للزمالك

وعبر محمد الجبالي عن استنكاره بسبب سوء التنظيم أثناء تسليم درع الدوري للنادي الزمالك، وعدم وجود بروتكول واضح يحدد الأمور التي ستحدث والمواعيد لتسليم الدرع والميداليات، قائلا:" ما حدث في هذا اليوم سقطة في تاريخ اتحاد الكرة".

وأضاف الجبالي أن الأزمة التي دارت بين شيكابالا والكابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، كانت بسبب أيمن حفني متابعا:" شيكابالا كان متفق مع حازم إمام ان ايمن حفني هو اللي هيرفع الدرع، وشيكابالا كان خارج لأتيان أسر اللاعيبة، ثم تفاجأ بوجود احمد مجاهد".

واستطرد:" احمد مجاهد لم يكن يحق له التواجد في هذا المكان لانه ليس دوره بل دور المنظمين للبطولة وبالتالي ما حدث كان سوء تنظيم وعدم تفاهم.

عقوبة شيكابلا

وأشار إلى أن نادي الزمالك اصدر بيان يوضح ما حدث بعد هذا الأمر ثم بعد ذلك اصدر تحاد الكرة قرارات تعسفية تجاه شيكابالا، وهي 8 شهور وقف وغرامة 500 ألف جنيه .

ولفت محمد الجبالي إلى أن أحمد مجاهد قال ان شيكابالا لم يسب أو يشتم، وبالتاللي شيكابالا بريء من واقعة تسليم الدرع.

وتسائل الجبالي:" هل اتحاد الكورة كان مبسوطك بما حدث اثناء تسلبم الدرع، فالمقارنة بما حدث العام الماضي بين كهربا ومحمد فضل لم يحدث أي شيء والأمر مر بسهولة".

واستكمل:" المسئول عن هذه المشاهد هو اتحاد الكرة، وشيكابالا صاحب حق باعتراف رئيس اتحاد الكرة.