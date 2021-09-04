/648751/محمد-رمضان-يصفع-عمرو-أديب-بعد-مهاجمة-الأخير-لصوره-بمرفأ-بيروت

رد الفنان محمد رمضان على هجوم الإعلامي عمرو أديب عليه مساء أمس الجمعة، من خلال برنامجه الحكاية، وذلك بسبب مجموعة الصور والفيدويهات التي نشرها رمضان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، تواجد بها في مرفأ بيروت الذي انفجر العام الماضي وتسبب في وقوع عديد من الضحايا.

دوت الخليج يرصد رد محمد رمضان على عمرو أديب

نشر محمد رمضان مقطع فيديو صغير من تعليق أديب مرفق بمشهد من فيلمه واحد صعيدي وهو يصفع الفنان حسن عبد الفتاح بالقلم خلال أحداث الفيلم، في إشارة منه لصفع عمرو أديب، مع تركيب أغنية راجعين أنا وأنت تاني للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، في إشارة لخلافاتهما السابقة.

وكان قد تعمد الإعلامي عمرو أديب، سرد تفاصيل ما حدث خلال برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على «mbc مصر»، في مساء الجمعة، والسخرية من الفنان محمد رمضان بسبب إلتقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً:”الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب، ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف

أزمة رمضان مع الإعلامي عمرو أديب

الجدير بالذكر، أنه نشبت أزمة مؤخرا بين عمرو أديب والفنان محمد رمضان بعد أن هاجمه الأول في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين، وظهر به رمضان هو يلقي الدولارات، ويفخر بما يمتلكه من أموال.

محمد رمضان ينتصر على عمرو أديب بتغريمه 10 الاف جنيها

هذا الأمر جعل الفنان محمد رمضان إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف، وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية، وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

خرج الفنان محمد رمضان لأول مرة ليسخر من الإعلامي عمرو أديب بعد إصدار المحكمة حكم بتغريم الأخير مبلغ 10 آلاف جنيها وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والتي أقامها رمضان ضده.