الإسكان: تسليم 5 وزارت فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بعد فرشها بالكامل

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم السبت، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء اليوم إلى العاصمة الإدارية هى أطول زيارة واستمرت لمدة 8 ساعات، مشيرًا إلى أنه تم التطرق لكل التفاصيل، وذلك بسبب بدء العد التنازلى على افتتاحها، وتم عرض الوضع التنفيذى بكل التحديات الموجودة.





وشدد "عباس"، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، على أن أكثر تحد هو الوقت، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ غير مسبوقة، وأنه سيتم الانتهاء من أغلب الميادين داخل العاصمة الإدارية فى منتصف شهر أكتوبر المقبل. وذكر أنه هناك 5 وزارات تسلمتها اللجنة المشكلة المسؤولة عن تسلم الحى الحكومى، حيث استلمت الخمس وزارات جاهزة بالكامل، وهناك 38 مبنى من المقرر أن تتسلمها اللجنة خاصة بالوزارات تباعا بالفرش الكامل. واختتم : "قمنا بعمل جولة ميدانية وتفقدنا محطة الحافلات، ومن المقرر أن تضم أرضا دورين تحت الأرض وفوق الأرض، وستضم موقف يسع من 700 إلى 800 حافلة، ومن 2.000 إلى 2.100 سيارة، بالإضافة إلى الخدمات التى سيتم توفيرها للمركبات، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجارى.

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