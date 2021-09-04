فيديو - محافظ الشرقية : أكثر من 20 مدرسة يتم بناؤها ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على صدى البلد، اليوم السبت، أنه جارٍ العمل على بناء أكثر من 20 مدرسة ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى مركز الحسينية ما بين إحلال وتجديد ورفع كفاءات.
وذكر أن الكثافات داخل الفصول لــ 25 طالبًا فى الفصل الواحد، وفى الوقت الحالى الكثافات من 35 لـ 45 طالبًا، وأوضح أن مشروعات التربية والتعليم تتجاوز 140 مليون جنيه.
ونوه محافظ الشرقية إلى أننا لدينا 24 مشروع صحة ما بين إنشاء مستشفيات جديدة وما بين إحلال وتجديد، كما أننا لدينا 37 مشروعا لإنشاء مراكز الشباب والرياضة.
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