/648757/الفنانة-ساندي-تحكي-عن-تجربتها-مع-سمكري-البني-أدمين-كان-هيقطعلي-النخاع-الشوكي-ويعملي-شلل-رباعي

روت الفنانة ساندي قصتها وتجربتها مع يوسف خيري الملقب بسمكري البنأدمين، حيث أكدت:" أنها ذهبت له بسبب مرضها باعوجاج في العمود الفقري، وبالسؤال عن الذين ذهبو اليه والذين كانت اسمائهم لامعة ومشهورة مثل اسماء جلال وكريم فهمي، قالو انه حاصل على جوائز وكورسات وتم الذهاب على اساس ذلك".

الفنانة ساندي تحكي عن تجربتها مع سمكري البني أدمين

وأشارت ساندي خلال لقائها على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، إلى أنها ذهبت إليه في 2019 وطلبت منه أنه لا يستخدم هذه الطرق الصعبة لانها لن تاتي بنتيجة.

ولفتت إلى أنه هذه الطبيب المزيف تسبب في كثير من المشاكل لها والالم في الظهر، لذلك قامت بتحذير المواطنين منه، ثم بعد ذلك قام بحظرها.

واشارت إلى أنها استمرت لسنتين من أجل المعالجة لما تسبب فيه من أوجاع في ظهرها مضيفة:" كان سيتسبب في قطع النخاع الشوكي وعمل الشلل الرباعي. واختتمت حسبي الله ونعم الوكيل حيث أنه ينتحل صفة الدكتور وليس لديه ترخيص يثبت مزاولته للمهنة.