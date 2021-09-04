/648758/والد-سمكري-البني-أدمين-لـ-عمرو-أديب--أبني-مش-نصاب-ومعاه-شهادات-من-أمريكا

أجرى والد سمكري البني أدمين يوسف خيري مداخلة هاتفية على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، دافع خلالها عن ابنه من خلال تكذيب كل الادعاءات التي تمت اقامتها ضده.

والد سمكري البني أدمين: أبني معاه خمس شهادات

وقال والد سمكري البني أدمين يوسف خيري:" انا ابني يحمل خمس شهادات من أمريكا حيث انه من يدعي أنه بلا شهادات، لا يعتمد على معلومات صحيحة".

ولفت والد سمكري البني أدمين:" المحل بتاع أبني "سمكري البنأدمين" كان لتأهيل الأشخاص وعمل مساج لهم، وكان يقوم بالسعي في اجراءات التراخيص من أجل توثيقه بشكل كامل".

وعن شهادات سمكري البني أدمين المزورة، أكد ان هذا غير صحيح ، حيث انه يقوم بحمل شهادات صحيحة ومعتمدة".

واستطرد والد سمكري البني أدمين:" انا جنسيتي مصرية، ولكن في غربة بقالي 41 سنة في الغربة".