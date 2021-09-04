لميس الحديدى: مصر أصبحت أكثر قوة وتأثيرا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى خلال حلقة اليوم السبت، من البرنامج: فترة الابتعاد عن العمل اليومى بتجعلك أكثر قدرة على النظر للأمور بشكل أفضل، تقدر تشوف الصورة بتفاصيلها، الملاحظة الأشمل لو نظرنا من أعلى ومن بعيد وشاهدنا المشهد حولنا أننا كدولة وكاقتصاد وكآداء سياسى وتواجد إقليمى.

وتابعت: "نحن فى وضع متحرك أكثر قوة وأكثر تأثيرا، ونشهد تحسنا فى مجالات عديدة، صحيح لسه فيه عمل كتير، لكن بالشكل الأكبر ولو قارنا مثلا وضعنا هذا العام بما سبق فنحن فى وضع أفضل كثيرا وفيه شغل بيحصل فى كل المجالات".

وأضافت الإعلامية: "الأرقام والمشاهدات بتقول إن الاقتصاد يتحسن ويتحرك وينمو بشكل أفضل بعد أزمه كورونا، بالأرقام وزيرة التخطيط هالة السعيد أعلنت ارتفاع معدل النمو خلال الربع المنتهى فى يونيو الماضى ليحقق قفزة كبيرة ويصل إلى 7،7% مقابل انكماش العام الماضى فى نفس الفترة حيث كان 1،7%، وطبعا فيه ناس كتيرة بتحوش علشان إجازة الصيف، لكن الأكيد أن هناك انفاق واستهلاك ودخل تحسن فى عدد من المجالات، وطبعا الاستهلاك يحفز الإنتاج".

استطردت الحديدى قائلة: "على الصعيد السياسى فالملاحظة الواضحة هى النشاط الكبير لمصر إقليميا، يعنى شوفنا مؤتمر العراق الذى جمع الفرقاء من دول الإقليم وشوفنا مؤخرا القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، والواضح أن هناك تحرك مصرى أردنى جديد لتحريك الوضع فى القضية الفلسطينية استنادا على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة، وليبيا والسودان كلها ملفات تتحرك فيها مصر بقوة ونشاط، وشاهدنا أيضا خروج رعايانا من كابول فى توقيت ممتاز ومحسوب، هذه الأمور لا تحدث بالصدفة وتحتاج علاقات وتحركات".

يذاع برنامج "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.