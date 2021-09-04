مساعد وزيرالتنمية المحلية: مفيش حد هيركن تحت بيته هيدفع فلوس لسايس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه وفقا للقانون رقم 1050 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، التى صدرت فى منتصف يناير الماضى، فإنه لا يجوز مزاولة تنظيم المركبات فى الشوارع الخاضعة للمحافظات وأجهزة المدن العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط من اللجنة العليا التى يتم تشكيلها فى المحافظات المصرية بمشاركة الإدارة العامة للمرور فى المحافظة المختصة.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن اللجنة العليا ستعد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لقانون التعاقدات.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية طلب من المحافظات إنفاذ واستيفاء قرارات اللجان العليا التى يتم تشكيلها فى المحافظات وموافاة وزارة التنمية المحلية بها.

وتابع أن الشوارع التى يتم عليها الاختيار لاصطفاف السيارات، وكذلك الساحات يجب أن يتم موافاة الوزارة بها، كما يجب مراجعة وتقييم التجربة فى القاهرة بـ6 أحياء و8 شوارع و3 ساحات، وكذلك ما يتعلق بالشوارع الأربعة التى جرى تطبيق التجربة عليها فى محافظة الجيزة.

وأكد أن دفع 300 جنيه مقابل الركن تحت البيت كلام يجانبه الصواب، ومفيش حد هيركن تحت بيته هيدفع فلوس لسايس، لكن ما سيتم دفعه سيكون للشوارع التى سيتم اختيارها للاصطفاف فيها، ومن سيتولى ركن السيارات هى شركات تتسم بالملاءة المالية والفنية.

وواصل قاسم: طلبنا المراجعة والتقييم فيما يتعلق بتطبيق التجربة، وألغينا دفع رسوم الركن فى شارع سليمان أباظة بالجيزة، نظرا لأن الشارع بخصائصه ومكوناته لا يتناسب مع طبيعة هذا الأمر، وبقية الشوارع محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة.