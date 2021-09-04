مطران الروم الأرثوذكس لعرب ألمانيا يزور الأنبا أرسانى

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا أرسانى أسقف هولندا، مساء اليوم السبت، بمقر الإيبارشية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام المتروبوليت اسحق بركات، مطران ألمانيا ووسط أوروبا لكنيسة الروم الأرثوذكس العرب التابعة لبطريركية أنطاكية و الوفد المرافق له.





كما كان فى استقباله أيضًا كهنة كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام. ومقر خدمة المطران إسحق بركات فى مدينة كولن بألمانيا و يتبعه رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية فى ألمانيا والنمسا وهولندا وهنغاريا. وقد أعرب الجميع عن سعادتهم بتلك الزيارة وعن العلاقات الطيبة بين الشقيقتين الكنيسة القبطية وكنيسة الروم الأرثوذكس العرب.

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