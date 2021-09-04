كهنة مطروح يحتفلون باليوبيل الذهبى لرسامة الأنبا باخوميوس

جدة - نرمين السيد - فى إطار احتفالات إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية هذا العام بمرور خمسين عاما ( اليوبيل الذهبى ) لرسامة الأنبا باخوميوس أسقفا للإيبارشية بيد البابا شنودة الثالث فى 12 ديسمبر عام 1971م.





احتفل مجمع كهنة الإيبارشية يشاركه مجمع المكرسات بهذه المناسبة حيث بدء الاحتفال اليوم السبت، بصلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالكرمة حيث ترأس نيافة الأنبا باخوميوس القداس الإلهى يشاركه الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى. وقد تحدث عن مفهوم اليوبيل أنه تقليد أنجيلى وجيد أن نخصص هذا العام بالاحتفال باليوبيل الذهبى لتأسيس الإيبارشية ونقتنى الفضائل الروحية المرتبطة باليوبيل لكى نحيا بها فى خدمتنا وهى فضائل الفرح .. التوبة .. الإيمان .. الفكاك ( التحرر). وعقب صلاة القداس قدم مجمع الكهنة والمكرسات التهئنة لأبيهم المطران فى مجموعة فقرات من ترانيم روحية وكلمات تهنئة وفيلم تسجيلى بهذه المناسبة.

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