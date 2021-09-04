مطران سمالوط يجتمع بكهنة الإيبارشية والنائبة هيام بنيامين عضو مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - وألقى عليهم كلمة روحية عن (مشورة غمالائيل) سفر أعمال الرسل وذلك بكاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية. كما التقى عقب ذلك بالنائبة هيام بنيامين عضو مجلس الشيوخ مع بعض أفراد من أسرتها. جدير بالذكر أنه كان لها إسهاماً كبيراً فى إدراج أسماء شهداء مصر بليبيا ضمن قائمة رعاية الشهداء والمصابين.

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