جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان مساء اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار حرصها وعلى دعم أبنائها الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ فى الدور الأول من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.
وأضافت أن شرح المناهج متاح كامًلا على قناة الوزارة على اليوتيوب https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: إتاحة بث حصص مراجعة ليلة امتحان لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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