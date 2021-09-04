التعليم: إتاحة بث حصص مراجعة ليلة امتحان لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان مساء اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار حرصها وعلى دعم أبنائها الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ فى الدور الأول من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.

وأضافت أن شرح المناهج متاح كامًلا على قناة الوزارة على اليوتيوب https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream.