متحدث التنمية المحلية ينهي جدل رسوم ركن السيارة أسفل المنزل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، لا صحة لما تم تداوله بشأن سدد 300 جنيه شهريا لكل سيارة تتخذ من أسفل العقارات جراجاً، وتابع: "كلام غير سليم بالمرة.. مش هتدفع حاجة للسيارة اللى هتركن تحت بيتك".
وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن الدفع سيكون فى الأماكن التى سيتم تخصيصها من قبل الجهات المعنية، وتابع:" قولاً واحداً مفيش دفع فلوس على العربيات اللى هتركن فى الشارع ".
ولفت "قاسم"، إلى أن الشوارع المصرية ستكون حضارية، ونصح المواطنين بعدم وضع حواجز حديدية أمام منازلها أو "أقماع"، كون ذلك يعد إشغالات للطريق لن يتم السماح بها.
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