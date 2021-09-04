اختلق الواقعة للهروب من الدين.. الأمن يكشف حقيقة بلاغ مواطن باختطاف شقيقه

دينا الحسيني كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر (مواطن ، مقيم بالقاهرة) بتعرض شقيقه للإختطاف من قبل مجهولين. بالفحص تبين سابقة إرتباط المبلغ بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" وزواج الأخير من شقيقته .. وعلم بقيام شقيقته وزوجها بالإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص "سبق عمل الزوج طرفه" وهروبهما، وفى إطار سعى الدائن لإسترداد أمواله قام بإستكتاب شقيق المبلغ إيصالات أمانة ومطالبته بتدبير المبلغ المالى المستولى عليه من قبل زوج شقيقته ، مما دفع المبلغ لإختلاق واقعة الخطف لعدم تدبير المبلغ المالى المستولى عليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. ضد محرر الشكوى لإختلاقه واقعة الخطف.

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