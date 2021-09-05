أول ترجمة روسية للقداس بإيبارشية البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - انتهت مطرانية البحر الأحمر من إعداد وترجمة كتاب الخولاجى المقدس الذى سيصدر باللغات العربية والإنجليزية والروسية، ويجرى حاليًا إخراجه وطباعته، وتُعد هذه هى الترجمة الأولى لصلوات القداس الإلهى باللغة الروسية، فى مصر.





وفى السياق ذاته شهدت كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشى بالغردقة، يوم الجمعة، صلاة قداس باللغتين الروسية والإنجليزية لأبناء الكنيسة الناطقين بهاتين اللغتين. وصلى القداس القس سيرافيم عادل كاهن الكنيسة ذاتها، والمسؤول عن إعداد وترجمة الخولاجى الجديد.

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