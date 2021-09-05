صور.. المتروبوليت إسحق بركات يزور الأنبا أرسانى بكاتدرائية أمستردام

جدة - نرمين السيد - استقبل نيافة الأنبا أرسانى، أسقف هولندا، مساء السبت بمقر الإيبارشية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام المتروبوليت إسحق بركات، مطران ألمانيا ووسط أوروبا لكنيسة الروم الأرثوذكس العرب التابعة لبطريركية أنطاكية و الوفد المرافق له.





وكان فى استقباله أيضاً كهنة كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، ومقر خدمة نيافة المطران إسحق بركات فى مدينة كولن بالمانيا ويتبعه رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الإنطاكية فى المانيا والنمسا وهولندا وهنغاريا. وفى نهاية اللقاء أعرب الجميع عن سعادتهم بالزيارة وعن العلاقات الطيبة بين الشقيقتين الكنيسة القبطية وكنيسة الروم الأرثوذكس العرب.

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