إعلام الجامعة العربية المفتوحة تنظم احتفالية لمناقشة مشروعات تخرج طلابها

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الإعلام بالجامعة العربية، احتفالية لمناقشة مشروعات تخرج طلاب للفصل الدراسى الصيفى لطلاب السنة النهائية بقسم الإذاعة والتلفزيون، تحت رعاية أستاذ دكتور عبدالحى مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر وأستاذ دكتور نرمين خضر عميدة الكلية.





شارك فى تقييم مشروعات التخرج محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والفنان أحمد وفيق، والفنان محمد جمعة.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أعرب مدير الجامعة عن شعوره بالسعادة الغامرة بالمشروعات التى قدمها الطلاب، موجها الشكر لهم على ما بذلوه من جهد خلال المراحل المختلفة لتلك المشروعات بداية من الفكرة وصولا إلى المنتج النهائى الذى قدموه فى نهاية المطاف بعد عمل دؤوب عكس حرصهم على خروج تلك الأعمال على الوجه الأكمل.

من جانبها أكدت أ .د نرمين خضر، أن المشروعات الأربعة التى أنتجها الطلاب جاءت متنوعة فى موضوعاتها وأفكارها، وكذلك فى طريقة تناولها، ما بين أفلام درامية وأخرى تسجيلية، مشيرة إلى أنها تعكس وعيا عاليا من الطلاب بقضايا مجتمعهم، وأنها لم تتوقف فقط عند طرح تلك القضايا لكنها كانت حريصة على أن تقدم حلولا لها، مشيدة بالمستوى المتميز لتلك الأعمال خاصة وأن الطلاب أنتجوها بأنفسهم من الألف إلى الياء وأن دور الكلية اقتصر فقط على التوجيه والإشراف والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التى واجهتهم.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالأعمال التى قدمها الطلاب والتى أشرف عليها د. سامح أبوخشبة، وحملت عناوين "عقل وروح" و"خطوة جريئة" و"من أول وجديد" و"طبق الأصل"، مؤكدين أنها تمثل خطوات جريئة من جانبهم للاشتباك مع الواقع، بالإضافة إلى أنها جميعا حملت رسائل بالغة الأهمية ومن أبرزها بث روح الأمل بين الشباب وأن الإنسان لابد أن يجرى وراء حلمه وطموحه ويثابر من أجله دون كلل أو ملل أو يأس، وأنه لا يوجد مستحيل وأنه بالاجتهاد والمثابرة يستطيع أى شخص أن يحقق ما يصبو إليه حتى وإن كان صعبا.

وأضاف المشاركون فى تحكيم مشروعات التخرج، أن الأعمال التى قدمها الطلاب اتسمت بالجدية والجاذبية والتنوع والتركيز على التفاصيل الدقيقة، وأنها وصلت لمستويات فنية وإنتاجية عالية تؤهلها لأن تعرض على شاشات القنوات الحكومية والخاصة بما تمثله من قيمة وما تحمله من رسائل إعلامية متميزة.

وطالب أعضاء لجنة التحكيم الطلاب بالاستمرار فى الطريق الذى بدأوه مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم توجيهها لهم والتى تستهدف الوصول بتلك الأعمال إلى أقصى درجات الجودة الممكنة، مشيدين بالأداء التمثيلى للطلاب الذين شاركوا فى الأعمال الدرامية التى قدموها.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الأعمال ومع تركيزها على القضايا الراهنة، إلا أنه لم تغفل فى الوقت ذاته الماضى، حيث أكدت قيمة وعظمة الحضارة المصرية الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، وحرص الدولة على الحفاظ على تراث الأجداد وترسيخ الهوية المصرية من خلال تقديم الأثار المصرية للعالم، والمساهمة فى حماية التراث الحضارى والثقافى المصرى وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.

يذكر أن فيلم "عقل وروح" يحكى قصة اثنين من الشباب استطاعا التغلب على التحديات التى واجهتهما بالعزيمة والإصرار، فى حين يتناول الفيلم التسجيلى "طبق الأصل" مصنع المستنسخات الأثرية وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط والذى يهدف لحماية التراث الحضارى والثقافى لمصر، أما فيلم "خطوة جريئة" فيمثل صرخة فى وجه محاولات "الابتزاز التكنولوجى" وكيفية التصدى لها، ويستعرض فيلم "من أول وجديد" فكرة أن الإنسان دائما يمكن أن يبدأ من جديد، وأن البداية الحقيقية تكون برد الحقوق إلى أصحابها.

وفى ختام الاحتفالية قام أ .د عبدالحى عبيد، وأ .د نرمين خضر بتكريم أعضاء لجنة التحكيم ومنحهم دروع الجامعة، وشهادات تقدير على مجهوداتهم فى تقييم أعمال الطلبة.