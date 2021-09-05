السفير المصرى لدى الجابون يلتقى عمدة مدينة فرانسفيل

جدة - نرمين السيد - زار السفير سيف قنديل، سفير مصر لدى الجابون، مدينة فرانسفيل، حيث التقى عمدة المدينة Joachim Lekghos، وتناول اللقاء موضوعات دعم التعاون الثنائى بين مصر والجابون فى مجال الطب والدواء والعلوم وريادة الأعمال وتدريب الكوادر الشبابية من الطلاب والموظفين.





وبحث قنديل سُبل الاستفادة من الخبرة المصرية فى التصنيع والمشروعات الحرفية، وخاصة صناعة الأخشاب. وتضمنت زيارة السفير المصرى جولة ميدانية بالمركز الدولى للعلوم الطبية فى فرانسفيل (CIRMF) المختص بدراسة وتحليل وفحص الأمراض المعدية فى القارة الإفريقية، كما يقدم المركز خدمات تدريبية للكوادر الطبية. كما تناولت الزيارة سبل تفعيل التعاون بين المركز والمراكز البحثية العلمية فى مصر.

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