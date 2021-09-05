إزالة 13 عقارًا بمنطقة الجبخانة بمصر القديمة لتعارضها مع توسعة الدائرى

جدة - نرمين السيد - صرحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، بأن عدد العقارات المقرر إزالتها بمنطقة الجبخانة بحى مصر القديمة يبلغ 13 عقارًا بعدد أسر 62 أسرة مستحقة، مشيرة الى أنه تم الاخلاء بنسبة 50% والباقى جار فحص أوارقهم للتأكد من أحقيتهم وتسكينهم فى الحال و تسليم العقارات جاهزة لازالتها من قبل الجهات المعنية بذلك.





جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ اليوم السبت، أعمال الإخلاء الجارية بمنطقة الجبخانة تمهيدا لإزالتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعارضها مع الخطة المعدة لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق حى مصر القديمة حيث تستهدف الزيارة متابعة عمليات الإخلاء بالتزامن مع التسكين الفورى بوحدات بديلة مجهزة بحى الأسمرات وأيضا للوقوف على آخر المستجدات ونسبة التنفيذ.



وأكدت عبدالمنعم، أن المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة للقضاء على العشوائيات يعد مساهمة مباشرة فى تحقيق العدالة والمساواة لقاطنى العشوائيات وجعلهم أكثر ولاء وحبا لوطنهم وتقديم كل الدعم لهم عن طريق تسليم جميع المستحقين وحداتهم فى الحال بالتزامن مع أعمال الإزالة لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة بتوجيهات من القيادة السياسية.

وفى السياق ذاته استكملت نائب المحافظ اليوم زيارتها لحى مصر القديمة بتفقد أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن العشوائية والمصنفة بأنها غير آمنة حيث قامت بالتواصل مع المواطنين وفحص المستندات والأوراق الخاصة بهم.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن قد أسفرت حتى الآن عن إزالة 280 عقارًا وتسكين 850 أسرة وقد تم تسكينهم على الفور بوحدات بديلة مجهزة ومؤثثة بمشروع "معا" بحى السلام حيث السكن الحضارى الراقى الذى تتميز جميع الوحدات به لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.

يذكر أنه يتم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم إلى وحداتهم الجديدة بمشروع "معا "و تتم الأعمال بإشراف من خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة.