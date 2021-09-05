أمن المنيا يسيطر على اشتباكات بمطاي بسبب خلافات عائلية

سيطرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا.
عقب ورود البلاغ إنتقلت القيادات الأمنية وبالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة "طرف أول" (عامل "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" ، وآخر حاصل على دبلوم "متوفى إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة") ، و طرف ثان (5 أشخاص ، 4 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، وذلك بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات .. كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهام بالتعدى، تم إتخاذ الإجراءات
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