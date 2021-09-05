اعتادت الغياب عن المنزل.. العثور على فتاة القليوبية بمحطة القطار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة القليوبية .
بالفحص تبين تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من ( عامل بشركة مقاولات – مقيم بدائرة المركز ) أفاد خلاله بتغيب كريمته ( تبلغ من العمر 12 عاماً ، وقرر بإعتياد نجلته التغيب عن المنزل ، أخرها كان خلال شهر يوليو الماضى وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالى بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ .
تم إتخاذ إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة ، تم العثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها ، وبإستدعاء والدها تعرف عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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