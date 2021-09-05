50 تصريح لـ «شيكابالا» مع عمرو أديب

حل محمود عبدالرازق شيكابالا ضيفا في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc masr 1.

ويستعرض دوت الخليج جميع تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب:

قال شيكابالا: “لو الأندية بتفوتلنا كنا احنا هنبقى عندنا 42 دوري وهما 13 فقط”.

وكشف عن مشكلته مع ميدو قائلا: “ميدو تحدث بشيئ لم يعجبني فقمت بالرد عليه بنفس الاسلوب ولكن تصالحنا لأننا عشرة عمر”.

وصرح ميدو: “أبهرني مسنوى حمزة المثلوثي، لأنه بالرغم من انتقاده من قبل الجماهير تمكن من تطوير مستواه”.

وتابع: “جماهير الزمالك بتفهم كورة وعندما تتحدث معهم سيكلموك بواقعية وبفهم ومش هيكلموك بكلام من الستينات”.

وأضاف: “لو الناس المسؤولة عن الكورة قامو بالجلوس معي ومعرفة مشكلتي مع جمهور الأهلي سيتحل كل شيئ، وأنا ذهبت للنادي الأهلي عندما حدثت أحداث بورسعيد”.

الأهلي

واستكمل: “جميع مدربي النادي الأهلي يتحدثوا عني بشكل لائق، لأنهم يتعاملون مع اللاعب كأنسان، وأطلب من اتحاد الكورة أن يأخذ لي حقي ولو لمرة واحدة”.

وزاد: “هناك الكثير من لاعبو الأهلي أصدقاء لي، مثل محمد مجدي قفشة وحسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور قبل رحيلة، ولم أشاهد لأي مباراة للنادي الأهلي لأنني لن أتحمل ما أشاهده لانه من الممكن حدوث أشياء غريبة في المباراة”.

وأضاف: “زيزو أخبرني برغبته في البقاء في نادي الزمالك، وطلب مني الإعلان على ذلك وبالفعل زيزو جدد عقده مع الزمالك”.

وزاد: “لو مكناش ناقصين في مباراة نهائي إفريقيا كنا سنتوج بالبطولة، ولكن غاب عن المباراة محمود حمدي الونش وأوباما”.

واستكمل: “عانينا من إجهاد كبير في الفترة الأخيرة، وكنا نلعب مباراة كل يومين”.

وأتم: “محمد صلاح بكى بسبب عدم مشاركاته مع منتخب مصر في كأس العالم”.

موعد الإعتزال

قال شيكابالا عبر برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc: " سأقوم بالاتجاه إلى مجال التدريب عقب اعتزالي لكرة القدم".

وتابع: "سأقوم بالسفر إلى هولندا حتى أحصل على شهادة التدريب من هناك وأبدء مسيرتي في مجال التدريب".

وأضاف: " طالاما قادر على اللعب والتواجد داخل الملعب سأبقى".

واستكمل: "من الممكن أن ألعب سنتين كمان ثم أعتزل بشكل نهائي كرة القدم".

وأتم: "أمنيتي أن أقوم بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وسأعمل على تحقيقها".

تصريحات شيكابالا

قال شيكابالا أثناء وجوده ضيفا في برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة mbc: “كان من المفترض أن نرتدي التيشرت الذي يحمل لوجو الشركة الراعية عند التتويج بدرع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي، فخرجت حتى أجلب هذه التيشرتات ولكن الأمن لم يسمح لي”.

وتابع: “اتفقنا على حمل أيمن حفني لدرع الدوري، دون أن نخبره، حتى نقوم برسم الفرحة على وجه، لأنه كان من أسباب تتويجنا بالدوري”

وأضاف: “لماذا تم وقفي وأنا لم أقم بأي شيئ، ورئيس اتحاد الكرة اعترف بعدم سبي له، ولذلك أستغرب من سبب وقفي، وأخبرته بضرورة دخول لاعبي الزمالك للناشئين”.

واستكمل: “تواجد أثناء المباراة ناس غريبة لم نكن نعرفهم، فكان الأولى تواجد اللاعبين الناشئين وأهالي اللاعبين، لأن فرحة اللاعب الناشئ بصورة له مع الدرع تساوي الكثير”.

وزاد: “شعرت بأنه هناك خطأ في التنظيم فقلت لرئيس الاتحاد أنت السبب وراء ذلك لأنك من جماهير النادي الأهلي”.

وأتم: “الاحتفال بالنسبة لي كان بعد مباراة طلائع الجيش، ولكن الاحتفال بعد مباراة البنك الأهلي ليس احتفالا”.

ونوه: شيكابالا خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب :” كنت في فندق والناس قالت ليا في لاعبيه من نادي تاني بتجيب نسوان وتشرب هنا".

وتابع" اتمنى ناخد الدوري تاني، لو بالكورة بس، بدون أي ظلم".

ورد شيكابالا على سؤال عمرو اديب بشأن عدم فوزهم على الأهلي قائلا:" أحنا كنا في أفريقيا أحسن وكسبونا، مش شرك اكسب الاهلي:"

وقال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا،:" أن الزمالك مظلوم بشكل كبير، وفي الاخر الجماهير المنافسة اللي بيقولو انهم مظلومين".

وأصاف خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب " احنا مش هناخد الدوري تاني والكل هيدوس علينا"

وتابع:" ان بعد انتهاء الماتش تم وقفي ، ووقف اللاعب حازم إمام 4 ماتشات، لاسباب غير منطقية".

قال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أن هناك بعض الأهلوية من أسوان يقومون بالتقاط الصور معه حيث أن الأمور عادية ولا يوجد أي شحن، موضحا أن الاعلام بيوصل حاجات مغايرة للواقع".

وأضاف شيكابالا أن الاعلام يقوم بتوصيل صورة غير صحيحية عن المشهد، حيث أنه إحدى الماتشات مع الأهلي قام بتحية موسيمياني ودار بينهم نقاشـ ولكن لم يتم تصورير هذه المشاهد. وتابع الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك،:" انا التجاوزات ضدي ما حصلتش قبل كده مع اي حد مستنكرا الاعمال التي تحدث من قبل الجماهير اللي بيروحوا المقابر وبيلبسو الكلاب التيشرت بتاعي حيث ان هذا امر غير مقبول