/648759/شيكابالا-عن-هجوم-جماهير-الأهلي-انا-هسكت-لو-الناس-المسئولة-عن-الكورة-جابت-حقي-غير-كده-لا

قال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أن هناك بعض الأهلوية من أسوان يقومون بالتقاط الصور معه حيث أن الأمور عادية ولا يوجد أي شحن، موضحا أن الاعلام بيوصل حاجات مغايرة للواقع".

دوت الخليج

وتابع شيكابالا خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، أن لم يقم أي شخص بإتيان حقي منذ 20 سنه بخصوص تجاوزات الأهلوية ضدي.

شيكابالا: الاعلام يقوم بتوصيل صورة غير صحيحية عن المشهد الرياضي

وأضاف شيكابالا أن الاعلام يقوم بتوصيل صورة غير صحيحية عن المشهد، حيث أنه إحدى الماتشات مع الأهلي قام بتحية موسيمياني ودار بينهم نقاشـ ولكن لم يتم تصورير هذه المشاهد.

وتابع الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك،:" انا التجاوزات ضدي ما حصلتش قبل كده مع اي حد مستنكرا الاعمال التي تحدث من قبل الجماهير اللي بيروحوا المقابر وبيلبسو الكلاب التيشرت بتاعي حيث ان هذا امر غير مقبول".

واوضح أنه لم يتم اتخاذ موقف تجاه هذه الأمور، حيث انني سهل الاستفزاز في حقي فقط، وانا من عشرين سنة اللي بتوقف وبيتم اتخاذ القرارت ضدي “.

وأضاف شيكابالا ان ماتش الزمالك والاهلي في الامارات قام البعض بالسباب بطريقة غير مقبولة.

واختتم :"انا هسكت لو الناس المسئولة عن الكورة جابت حقي غير كده لا"ز