/648760/شيكابالا-عن-أزمته-مع-أحمد-مجاهد-تخيل-تروح-فرحك-وتلاقي-حد-يبوظه

قال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أنه بعد المشاكل التي جرت في ارضية الملعب مع احمد مجاهد، أحداث الشد والجذب، قام بالذهاب عن النادي قائلا:" تخيل انت رايح فرحك وتلاقي حد يبوظه".

وتابع الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك،:" انا التجاوزات ضدي ما حصلتش قبل كده مع اي حد مستنكرا الاعمال التي تحدث من قبل الجماهير اللي بيروحوا المقابر وبيلبسو الكلاب التيشرت بتاعي حيث ان هذا امر غير مقبول".

واوضح أنه لم يتم اتخاذ موقف تجاه هذه الأمور، حيث انني سهل الاستفزاز في حقي فقط، وانا من عشرين سنة اللي بتوقف وبيتم اتخاذ القرارت ضدي?

وأضاف شيكابالا ان ماتش الزمالك والاهلي في الامارات قام البعض بالسباب بطريقة غير مقبولة.

واختتم :"انا هسكت لو الناس المسئولة عن الكورة جابت حقي غير كده لا"