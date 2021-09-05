/648761/شيكابالا-يكشف-كواليس-خناقته-مع-أحمد-مجاهد

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا على عدم سبه لأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك أثناء وجوده ضيفا في برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شيكابالا عبر برنامج عمرو أديب:

أوضح شيكابالا كواليس خناقته مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً: “تحركنا من الفندق حتى وصلنا الاستاد ومعنا أهالي اللاعبين، فاتحاد الكرة لم يسمح بتدخل أهالي اللاعبين، ولذلك قمت بالخروج من الاستاد ووقفت لمدة ساعة ونصف في الشارع حتى يدخلوا الأهالي”.

واستكمل: “عندما تأخرت خارج المباراة خرجي لي أحمدج سيد زيزو وسيف الدين الجزيري حتى يدخولونني”.

وزاد: “لم يكن لديهم مبررات تسمح لهم بمنع الأهالي من دخول الاستاد”.

وأتم: “لم يسمح له بالدخول للاستاد بالرغم من عدم ذهابه إليه نهائيا، وحميد حداد خرج من المباراة لكي يدخل زوجته وهو بلبس المباراة”.

وكشف شيكابالا عن السبب وراء وقفه في مباراة السوبر، حيث قال: “أحمد مجاهد أخبرني بأنه قام بتخفيف عقوبتي ووقفي 8 مبارايات فقط في أحداث مباراة السوبر بالإمارات بسبب سب الجماهير لي”.

وتابع: “الذين يسبونني يعرفون أنني من جمهور الزمالك قبل كوني لاعبا ولذلك يحاولون التقليل مني دائما”.

أرقام شيكابالا مع نادي الزمالك

وخلال مسيرته الكروية توج شيكابالا بثلاثة ألقاب في الدوري المصري بقميص نادي الفارس الابيض خلال مواسم 2002-2003 و2003-2004 و2020-2021، ويرفع رصيده إلى 13 بطولة.

حقق شيكابالا مع نادي الزمالك أيضاً بألقاب كأس مصر 5 مرات، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، والسوبر المصري السعودي مرة واحدة.

بجانب ذلك وصل شيكابالا إلى 291 مباراة وسجل 55 هدفاً وصنع 73 هدف.

ويستهدف اللاعب لقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة القادمة كما أكد في تصريح عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

عدد أهداف شيكابالا مع الزمالك

يمتلك شيكابالا في مسيرته مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 7 أهداف سجلهم في 43 مباراة، وبلغت عدد أهدافه المصنوعة 11 هدفًا.

وفي الدوري المصري الممتاز، يبلغ عدد أهداف شيكابالا مع الزمالك 42 هدف في 202 مباراة، وصنع خلال هذه اللقاءات 47 هدفًا.

فيما في كأس مصر، سجل 6 أهداف وصنع 15 في 36 مباراة، كما خاض مباراتين في كأس السوبر المصري ومباراة واحدة بكأس السوبر الأفريقي لم يسجل خلالهم.

واقعة الحذاء

نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأت الأزمة خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

والتي كانت: "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.