/648762/وقفوني-أنا-وحازم-إمام-بعد-الفوز-شيكابالا-مش-هناخد-الدوري-تاني-والكل-هيدوس-علينا

قال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا،:" أن الزمالك مظلوم بشكل كبير، وفي الاخر الجماهير المنافسة اللي بيقولو انهم مظلومين".

وأصاف خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب " احنا مش هناخد الدوري تاني والكل هيدوس علينا".

وتابع:" ان بعد انتهاء الماتش تم وقفي ، ووقف اللاعب حازم إمام 4 ماتشات، لاسباب غير منطقية".

قال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أن هناك بعض الأهلوية من أسوان يقومون بالتقاط الصور معه حيث أن الأمور عادية ولا يوجد أي شحن، موضحا أن الاعلام بيوصل حاجات مغايرة للواقع".

وتابع شيكابالا خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، أن لم يقم أي شخص بإتيان حقي منذ 20 سنه بخصوص تجاوزات الأهلوية ضدي.

وأضاف شيكابالا أن الاعلام يقوم بتوصيل صورة غير صحيحية عن المشهد، حيث أنه إحدى الماتشات مع الأهلي قام بتحية موسيمياني ودار بينهم نقاشـ ولكن لم يتم تصورير هذه المشاهد.

وتابع الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك،:" انا التجاوزات ضدي ما حصلتش قبل كده مع اي حد مستنكرا الاعمال التي تحدث من قبل الجماهير اللي بيروحوا المقابر وبيلبسو الكلاب التيشرت بتاعي حيث ان هذا امر غير مقبول".