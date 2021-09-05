/648763/شيكابالا-كنت-في-فندق-والناس-قالت-ليا-في-لاعبيه-من-نادي-تاني-بتجيب-نسوان-وتشرب-هنا

قال اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، أنه كان يتعرض للهجوم دائما من قبل الجماهير.

ونوه: شيكابالا خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب :” كنت في فندق والناس قالت ليا في لاعبيه من نادي تاني بتجيب نسوان وتشرب هنا".

وتابع" اتمنى ناخد الدوري تاني، لو بالكورة بس، بدون أي ظلم".

ورد شيكابالا على سؤال عمرو اديب بشأن عدم فوزهم على الأهلي قائلا:" أحنا كنا في أفريقيا أحسن وكسبونا، مش شرك اكسب الاهلي:"

وقال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا،:" أن الزمالك مظلوم بشكل كبير، وفي الاخر الجماهير المنافسة اللي بيقولو انهم مظلومين".

وأصاف خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب " احنا مش هناخد الدوري تاني والكل هيدوس علينا"

وتابع:" ان بعد انتهاء الماتش تم وقفي ، ووقف اللاعب حازم إمام 4 ماتشات، لاسباب غير منطقية".

قال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أن هناك بعض الأهلوية من أسوان يقومون بالتقاط الصور معه حيث أن الأمور عادية ولا يوجد أي شحن، موضحا أن الاعلام بيوصل حاجات مغايرة للواقع".

وأضاف شيكابالا أن الاعلام يقوم بتوصيل صورة غير صحيحية عن المشهد، حيث أنه إحدى الماتشات مع الأهلي قام بتحية موسيمياني ودار بينهم نقاشـ ولكن لم يتم تصورير هذه المشاهد. وتابع الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك،:" انا التجاوزات ضدي ما حصلتش قبل كده مع اي حد مستنكرا الاعمال التي تحدث من قبل الجماهير اللي بيروحوا المقابر وبيلبسو الكلاب التيشرت بتاعي حيث ان هذا امر غير مقبول".