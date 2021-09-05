/648764/عمرو-أبو-السعود-مبادرة-الرئيس-السيسي-عن-الوعي-يجب-أن-تتحول-إلى-واقع

وقال «أبو السعود»، في بيان صادر له اليوم، إن مبادرة الرئيس، تساعد على الفهم الوطني والديني من خلال الامتثال بالقيم الأصيلة، مضيفًا أن أي شعب لا يتذكر هويته الوطنية لا يستطيع قراءة المستقبل، مؤكداً أنه لا شك أن قضية الوعي هي القضية الوطنية الأهم والإهتمام بها سيقود الوطن إلى مرحلة جديدة غير مسبوقة ستسهم ليس فقط في تقدم المجتمع المصري وإنما بالأكثر ستضمن مستقبل أفضل للوطن ككل.

وأضاف وكيل زراعة الشيوخ، أن الذاكرة الوطنية يجب أن يكون لها مسار يسري على الأرض، ويتم تعريف الأجيال كيف صنعت مصر حضارتها، وأبهرت الأمم، مشيراً إلى أنه «حينما نتذكر قيم الشهامة والكرم التي كانت تتميز بها الشخصية المصرية، نكتشف أنها تتراجع الآن»، قائلًا: «إن هذه المبادرة يجب أن تشجع كتاب الدراما الفترة المقبلة للاهتمام بمناقشة القضايا الإجتماعية المهمة، والابتعاد عن الموضوعات التافهة التي لا تحقق في أوقات كثيرة قيمة كبيرة وتكون لمجرد مكاسب تجارية ومادية، وذلك يجب أن يتوقف من المبدعين بعد هذه المبادرة».

وتابع النائب عمرو أبو السعود، «ينبغي على جميع النخب المختلفة أن تتكاتف لمواجهة الحرب الشرسة التي تهدف إلى تغييب المواطن المصري»، مضيفًا أن هناك أشخاص لا يعلمون ما يجري في العالم، لذا يجب أن يتحول ذلك التوجيه الرئاسي إلى ورقة عمل على أرض الواقع.