/648765/كنا-مجهزين-مفاجأة-لأيمن-حفني-شيكابالا-يوضح-خطط-مراسم-التتويج-بالدوري-ويكشف-كواليس-لأول-مرة

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا عن الخطط التي اتفقوا على تنفيذها عقب مباراة البنك الأهلي، احتفالا بالتتويج بالدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شيكابالا عن كواليس الاحتفال بالدوري:

قال شيكابالا أثناء وجوده ضيفا في برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة mbc: “كان من المفترض أن نرتدي التيشرت الذي يحمل لوجو الشركة الراعية عند التتويج بدرع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي، فخرجت حتى أجلب هذه التيشرتات ولكن الأمن لم يسمح لي”.

وتابع: “اتفقنا على حمل أيمن حفني لدرع الدوري، دون أن نخبره، حتى نقوم برسم الفرحة على وجه، لأنه كان من أسباب تتويجنا بالدوري”

وأضاف: “لماذا تم وقفي وأنا لم أقم بأي شيئ، ورئيس اتحاد الكرة اعترف بعدم سبي له، ولذلك أستغرب من سبب وقفي، وأخبرته بضرورة دخول لاعبي الزمالك للناشئين”.

واستكمل: “تواجد أثناء المباراة ناس غريبة لم نكن نعرفهم، فكان الأولى تواجد اللاعبين الناشئين وأهالي اللاعبين، لأن فرحة اللاعب الناشئ بصورة له مع الدرع تساوي الكثير”.

وزاد: “شعرت بأنه هناك خطأ في التنظيم فقلت لرئيس الاتحاد أنت السبب وراء ذلك لأنك من جماهير النادي الأهلي”.

وأتم: “الاحتفال بالنسبة لي كان بعد مباراة طلائع الجيش، ولكن الاحتفال بعد مباراة البنك الأهلي ليس احتفالا”.

أرقام شيكابالا مع نادي الزمالك

وخلال مسيرته الكروية توج شيكابالا بثلاثة ألقاب في الدوري المصري بقميص نادي الفارس الابيض خلال مواسم 2002-2003 و2003-2004 و2020-2021، ويرفع رصيده إلى 13 بطولة.

حقق شيكابالا مع نادي الزمالك أيضاً بألقاب كأس مصر 5 مرات، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، والسوبر المصري السعودي مرة واحدة.

بجانب ذلك وصل شيكابالا إلى 291 مباراة وسجل 55 هدفاً وصنع 73 هدف.

ويستهدف اللاعب لقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة القادمة كما أكد في تصريح عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

عدد أهداف شيكابالا مع الزمالك

يمتلك شيكابالا في مسيرته مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 7 أهداف سجلهم في 43 مباراة، وبلغت عدد أهدافه المصنوعة 11 هدفًا.

وفي الدوري المصري الممتاز، يبلغ عدد أهداف شيكابالا مع الزمالك 42 هدف في 202 مباراة، وصنع خلال هذه اللقاءات 47 هدفًا.

فيما في كأس مصر، سجل 6 أهداف وصنع 15 في 36 مباراة، كما خاض مباراتين في كأس السوبر المصري ومباراة واحدة بكأس السوبر الأفريقي لم يسجل خلالهم.