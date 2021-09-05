/648766/إعلام الجامعة-العربية-المفتوحة-تنظم-احتفالية-لمناقشة-مشروعات-تخرج-طلابها

شارك في تقييم مشروعات التخرج محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ، والفنان أحمد وفيق ، والفنان محمد جمعة .

وخلال كلمته بهذه المناسبة ، أعرب مدير الجامعة عن شعوره بالسعادة الغامرة بالمشروعات التي قدمها الطلاب ، موجها الشكر لهم على ما بذلوه من جهد خلال المراحل المختلفة لتلك المشروعات بداية من الفكرة وصولا إلى المنتج النهائي الذي قدموه في نهاية المطاف بعد عمل دؤوب عكس حرصهم على خروج تلك الأعمال على الوجه الأكمل .

من جانبها أكدت أ .د نرمين خضر أن المشروعات الأربعة التي أنتجها الطلاب جاءت متنوعة في موضوعاتها وأفكارها ، وكذلك في طريقة تناولها ، ما بين أفلام درامية وأخرى تسجيلية ، مشيرة إلى أنها تعكس وعيا عاليا من الطلاب بقضايا مجتمعهم ، وأنها لم تتوقف فقط عند طرح تلك القضايا لكنها كانت حريصة على أن تقدم حلولا لها ، مشيدة بالمستوى المتميز لتلك الأعمال خاصة وأن الطلاب أنتجوها بأنفسهم من الألف إلى الياء وأن دور الكلية اقتصر فقط على التوجيه والإشراف والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي واجهتهم .

بدورهم أشاد أعضاء اللجنة بالأعمال التي قدمها الطلاب والتي أشرف عليها د. سامح أبوخشبة ، وحملت عناوين " عقل وروح " و " خطوة جريئة " و " من أول وجديد " و " طبق الأصل " ، مؤكدين أنها تمثل خطوات جريئة من جانبهم للاشتباك مع الواقع ، بالإضافة إلى أنها جميعا حملت رسائل بالغة الأهمية ومن أبرزها بث روح الأمل بين الشباب وأن الإنسان لا بد أن يجري وراء حلمه وطموحه ويثابر من أجله دون كلل أو ملل أو يأس ، وأنه لا يوجد مستحيل وأنه بالاجتهاد والمثابرة يستطيع أي شخص أن يحقق ما يصبو إليه حتى وإن كان صعبا .

وأضاف المشاركون في تحكيم مشروعات التخرج ، أن الأعمال التي قدمها الطلاب استمت بالجدية والجاذبية والتنوع والتركيز على التفاصيل الدقيقة ، وأنها وصلت لمستويات فنية وإنتاجية عالية تؤهلها لأن تعرض على شاشات القنوات الحكومية والخاصة بما تمثله من قيمة ومبما تحمله من رسائل إعلامية متميزة .

وطالب أعضاء لجنة التحكيم الطلاب بالاستمرار في الطريق الذي بدأوه مع مراعاة عدد من الملاحظات التي تم توجيهها لهم والتي تستهدف الوصول بتلك الأعمال إلى أقصى درجات الجودة الممكنة ، مشيدين بالأداء التمثيلي للطلاب الذين شاركوا في الأعمال الدرامية التي قدموها .

وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الأعمال ومع تركيزها على القضايا الراهنة ، إلا أنه لم تغفل في الوقت ذاته الماضي ، حيث أكدت قيمة وعظمة الحضارة المصرية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ، وحرص الدولة على الحفاظ على تراث الأجداد وترسيخ الهوية المصرية من خلال تقديم الأثار المصرية للعالم ، والمساهمة في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية .

يذكر أن فيلم " عقل وروح " يحكي قصة اثنين من الشباب استطاعا التغلب على التحديات التي واجهتهما بالعزيمة والإصرار ، في حين يتناول الفيلم التسجيلي " طبق الأصل " مصنع المستنسخات الأثرية وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يهدف لحماية التراث الحضاري والثقافي لمصر ، أما فيلم " خطوة جريئة " فيمثل صرخة في وجه محاولات " الابتزاز التكنولوجي " وكيفية التصدي لها ، ويستعرض فيلم " من أول وجديد " فكرة أن الإنسان دائما يمكن أن يبدأ من جديد ، وأن البداية الحقيقية تكون برد الحقوق إلى أصحابها.

وفي ختام الاحتفالية قام أ .د عبدالحي عبيد ، و أ .د نرمين خضر بتكريم أعضاء لجنة التحكيم ومنحهم دروع الجامعة ، وشهادات تقدير على مجهوداتهم في تقييم أعمال الطلبة .