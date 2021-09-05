/648767/شيكابالا-الناس-عارفة-الأهلي-خد-42-دوري-أزاي

قال شيكابالا ان امنيته تتمثل في تدريب الزمالك، متطرقا إلى أن الازمة التي كانت بينه وبين ميدو، غير كبيرة، حيث ان العلاقة التي تجمعهم علاقة ودية وجميلة.

وأضاف :" نادر تشوف حد زمالكاوي ما بفيهمش في الكور:" لما تتكلم معاهم هيفهموك كورة:"

وتابع:" الناس عارفة النادي اللمنافس أخد 42 دوري ازاي”.

قال لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أن هناك بعض الأهلوية من أسوان يقومون بالتقاط الصور معه حيث أن الأمور عادية ولا يوجد أي شحن، موضحا أن الاعلام بيوصل حاجات مغايرة للواقع".

وتابع شيكابالا خلال لقائه على برنامج حكاية المذاع على قناة mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، أن لم يقم أي شخص بإتيان حقي منذ 20 سنه بخصوص تجاوزات الأهلوية ضدي.

وأضاف شيكابالا أن الاعلام يقوم بتوصيل صورة غير صحيحية عن المشهد، حيث أنه إحدى الماتشات مع الأهلي قام بتحية موسيمياني ودار بينهم نقاشـ ولكن لم يتم تصورير هذه المشاهد.

وتابع الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك،:" انا التجاوزات ضدي ما حصلتش قبل كده مع اي حد مستنكرا الاعمال التي تحدث من قبل الجماهير اللي بيروحوا المقابر وبيلبسو الكلاب التيشرت بتاعي حيث ان هذا امر غير مقبول".