/648768/شيكابالا-يكشف-موعد-اعتزاله-ويوضح-وجهته-القادمة

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد اعتزاله لكرة القدم وأوضح وجهته القادمة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات شيكابالا عن موعد اعتزاله لكرة القدم:

قال شيكابالا عبر برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc: " سأقوم بالاتجاه إلى مجال التدريب عقب اعتزالي لكرة القدم".

وتابع: "سأقوم بالسفر إلى هولندا حتى أحصل على شهادة التدريب من هناك وأبدء مسيرتي في مجال التدريب".

وأضاف: " طالاما قادر على اللعب والتواجد داخل الملعب سأبقى".

واستكمل: "من الممكن أن ألعب سنتين كمان ثم أعتزل بشكل نهائي كرة القدم".

وأتم: "أمنيتي أن أقوم بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وسأعمل على تحقيقها".

تصريحات شيكابالا

قال شيكابالا أثناء وجوده ضيفا في برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة mbc: “كان من المفترض أن نرتدي التيشرت الذي يحمل لوجو الشركة الراعية عند التتويج بدرع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي، فخرجت حتى أجلب هذه التيشرتات ولكن الأمن لم يسمح لي”.

وتابع: “اتفقنا على حمل أيمن حفني لدرع الدوري، دون أن نخبره، حتى نقوم برسم الفرحة على وجه، لأنه كان من أسباب تتويجنا بالدوري”

وأضاف: “لماذا تم وقفي وأنا لم أقم بأي شيئ، ورئيس اتحاد الكرة اعترف بعدم سبي له، ولذلك أستغرب من سبب وقفي، وأخبرته بضرورة دخول لاعبي الزمالك للناشئين”.

واستكمل: “تواجد أثناء المباراة ناس غريبة لم نكن نعرفهم، فكان الأولى تواجد اللاعبين الناشئين وأهالي اللاعبين، لأن فرحة اللاعب الناشئ بصورة له مع الدرع تساوي الكثير”.

وزاد: “شعرت بأنه هناك خطأ في التنظيم فقلت لرئيس الاتحاد أنت السبب وراء ذلك لأنك من جماهير النادي الأهلي”.

وأتم: “الاحتفال بالنسبة لي كان بعد مباراة طلائع الجيش، ولكن الاحتفال بعد مباراة البنك الأهلي ليس احتفالا”.

أرقام شيكابالا مع نادي الزمالك

وخلال مسيرته الكروية توج شيكابالا بثلاثة ألقاب في الدوري المصري بقميص نادي الفارس الابيض خلال مواسم 2002-2003 و2003-2004 و2020-2021، ويرفع رصيده إلى 13 بطولة.

حقق شيكابالا مع نادي الزمالك أيضاً بألقاب كأس مصر 5 مرات، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، والسوبر المصري السعودي مرة واحدة.

بجانب ذلك وصل شيكابالا إلى 291 مباراة وسجل 55 هدفاً وصنع 73 هدف.

ويستهدف اللاعب لقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة القادمة كما أكد في تصريح عقب التتويج بلقب الدوري المصري.