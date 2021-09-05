/648769/شيكابالا-لو-الأندية-بتفوتلنا-كنا-كسبنا-42-دوري

يحل محمود عبد الرازق"شيكابالا، قائد فريق الزمالك، ضيفاً مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية على فضائية "mbc masr 1".

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب:

قال شيكابالا: “لو الأندية بتفوتلنا كنا احنا هنبقى عندنا 42 دوري وهما 13 فقط”.

وكشف عن مشكلته مع ميدو قائلا: “ميدو تحدث بشيئ لم يعجبني فقمت بالرد عليه بنفس الاسلوب ولكن تصالحنا لأننا عشرة عمر”.

وصرح ميدو: “أبهرني مسنوى حمزة المثلوثي، لأنه بالرغم من انتقاده من قبل الجماهير تمكن من تطوير مستواه”.

وتابع: “جماهير الزمالك بتفهم كورة وعندما تتحدث معهم سيكلموك بواقعية وبفهم ومش هيكلموك بكلام من الستينات”

وأضاف: “لو الناس المسؤولة عن الكورة قامو بالجلوس معي ومعرفة مشكلتي مع جمهور الأهلي سيتحل كل شيئ، وأنا ذهبت للنادي الأهلي عندما حدثت أحداث بورسعيد”.

واستكمل: “جميع مدربي النادي الأهلي يتحدثوا عني بشكل لائق، لأنهم يتعاملون مع اللاعب كأنسان، وأطلب من اتحاد الكورة أن يأخذ لي حقي ولو لمرة واحدة”.

وزاد: “هناك الكثير من لاعبو الأهلي أصدقاء لي، مثل محمد مجدي قفشة وحسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور قبل رحيلة، ولم أشاهد لأي مباراة للنادي الأهلي لأنني لن أتحمل ما أشاهده لانه من الممكن حدوث أشياء غريبة في المباراة”.

وأضاف: “زيزو أخبرني برغبته في البقاء في نادي الزمالك، وطلب مني الإعلان على ذلك وبالفعل زيزو جدد عقده مع الزمالك”.

وزاد: “لو مكناش ناقصين في مباراة نهائي إفريقيا كنا سنتوج بالبطولة، ولكن غاب عن المباراة محمود حمدي الونش وأوباما”.

واستكمل: “عانينا من إجهاد كبير في الفترة الأخيرة، وكنا نلعب مباراة كل يومين”.

وأتم: “محمد صلاح بكى بسبب عدم مشاركاته مع منتخب مصر في كأس العالم”.

أرقام شيكابالا مع نادي الزمالك

وخلال مسيرته الكروية توج شيكابالا بثلاثة ألقاب في الدوري المصري بقميص نادي الفارس الابيض خلال مواسم 2002-2003 و2003-2004 و2020-2021، ويرفع رصيده إلى 13 بطولة.

حقق شيكابالا مع نادي الزمالك أيضاً بألقاب كأس مصر 5 مرات، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، والسوبر المصري السعودي مرة واحدة.

بجانب ذلك وصل شيكابالا إلى 291 مباراة وسجل 55 هدفاً وصنع 73 هدف.

ويستهدف اللاعب لقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة القادمة كما أكد في تصريح عقب التتويج بلقب الدوري المصري.