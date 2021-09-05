رئيس البرلمان الزيمبابوى يستقبل السفير المصرى فى هرارى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس البرلمان الزيمبابوى جاكوب موديندا السفير محمود عامر، سفير مصر فى هرارى، حيث أعرب المسئول الزيمبابوى عن انبهاره بما تشهده الجمهورية الجديدة فى مصر من تطورات وطفرة فى كافة مناحى الحياة التى لمسها خلال زيارته لمصر فى مايو الماضى





وأشار رئيس البرلمان الزيمبابوى إلى رغبة بلاده فى محاكاة التجربة المصرية خاصة فى مجالات السياحة والبناء والتشييد، ولا سيّما جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مرافق الدولة الأساسية فى الريف المصرى. وقام السفير المصرى بنقل رسالة للمسئول الزيمبابوى من الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب المصرى. كما تباحث الطرفان حول سبل تقديم مصر لخبراتها فى مجالات عدة بما يسهم فى دعم زيمبابوى، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم والمساندة المصرية لدول القارة الإفريقية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة فى ربوع القارة. كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، وذلك بشقيها الاقتصادى والتجارى وبما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والزيمبابوى.

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