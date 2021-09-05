لميس الحديدى تكشف تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصرى الصحية

جدة - نرمين السيد - وأشارت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON"، إلى أن الحصرى تقدمت ببلاغ رسمى فى حق الطبيب الذى تسبب فى إحداث مضاعفات طبية لها. وأضافت الحديدى، أنها تتواصل مع الإعلامية إيمان الحصرى بشكل مستمر للاطمئنان عليها ومتابعة حالتها الصحية.

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