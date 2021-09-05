زايد : الحكومة ستعلن عدم ممارسة الموظفين أعمالهم إلا بعد تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر ستنتج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا، بنهاية العام الجارى، موضحة أن الانفراجة فى اللقاح بمصر تعود إلى الإنتاج المحلى، الذى بدأته مصر، متابعة: "سننتج من 7 إلى 8 ملايين جرعة شهرياً".





وأضافت وزيرة الصحة، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، الذى سيذاع اليوم، أن هناك خطة تهدف إلى تلقيح أكبر عدد من المصريين، موضحة أنه بنهاية العام نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن. ولفتت "هالة زايد" إلى أن الحكومة ستعلن فى وقت مقبل عدم ممارسة موظفى الدولة أعمالهم إلا بعد حصولهم على اللقاح. وتابعت: "إنتاج مصنع فاكسيرا بالعجوزة من لقاح كورونا يبلغ 200 مليون جرعة سنوياً وذلك سيخصص للداخل المحلى".

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