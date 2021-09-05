مصر تدين الهجوم الحوثى على السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التى استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التى أطلقتها ميليشيا الحوثى، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها بنجاح.





وأكدت مصر، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها بجانب السعودية فى مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومى بالبلدين الشقيقين. كما أعربت مصر عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التى تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار فى المنطقة.

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