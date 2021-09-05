طقس اليوم : معتدل نهارا على السواحل الشمالية .. وعظمى القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة رطب نهاراً على السواحل الشمالية ومائل للحرارة، رطب على الدلتا حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا و لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و باقى الأنحاء.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 33 25 الإسكندرية 30 25 وادى النطرون 34 25 طنطا 34 24 شبين الكوم 34 26 دمنهور 33 24 بلطيم 30 24 مطروح 29 24 السلوم 30 22 سيوة 34 20 بورسعيد 31 26 دمياط 31 26 الزقازيق 34 26 المنصورة 33 25 الإسماعيلية 34 24 السويس 33 25 العريش 31 25 رفح 30 24 رأس سدر 34 24 نخل 33 18 نويبع 36 28 طابا 34 25 كاترين 36 22 الطور 34 26 شرم الشيخ 38 29 الغردقة 37 28 مرسى علم 36 28 الفيوم 34 25 بنى سويف 34 25 المنيا 35 22 أسيوط 36 23 سوهاج 37 23 قنا 41 26 الأقصر 42 26 أسوان 42 30 إدفو 42 30 أبو سمبل 42 31 الوادى الجديد 39 27 شلاتين 41 28 أبو رماد 41 28 حلايب 38 27 رأس حدربة 36 26

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